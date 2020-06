GUMÖ geht weiter: Tierischer Start in Rust

Auch 2021 und 2022 wird das „Guten Morgen Österreich“-Team durch die Dörfer und Städte des Landes ziehen, um den Österreicherinnen und Österreichern einen unterhaltsamen Start in den Tag zu bieten. Der Vertrag mit der Produktionsfirma IP-Media, die für die technische Umsetzung verantwortlich ist wurde am Wochenende unterschrieben. In den vergangenen Wochen konnte „Guten Morgen Österreich“ Rekordquoten erzielen.

Junge Störche vor Verhungern gerettet

Diese Woche ist der „Guten Morgen Österreich“-Truck in Rust am Neusiedler See geparkt. Schon am ersten Tag sorgten Storchenbabys als Gäste für Entzücken. Ein Elternteil der kleinen Störche wurde bei einem Verkehrsunfall getötet, der überlebende Storch hätte die zwei Jungen nicht alleine versorgen können. Daher wurden die zwei Storchenbabys von der Feuerwehr aus dem Nest gerettet und zum Storchenverein Rust gebracht, wo sie aufgepäppelt werden.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger ORF ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger

Die Zauberkünstler Thommy Ten und Amelie van Tass beeindruckten die Zuschauer nicht nur mit ihrer Show, auch Amelies Hund war mit dabei und zeigte, dass auch er Kunststücke zu bieten hat.