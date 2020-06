„Marke Burgenland“ für einheitlichen Außenauftritt

Der Verein „Dachmarke Burgenland“ bekommt mit Engelbert Rauchbauer einen neuen Geschäftsführer, er übernimmt die Geschäftsführung von Barbara Weißeisen-Halwax. Sie legte ihr Amt als Geschäftsführerin aufgrund ihrer neuen Tätigkeit in der Kulturbetriebe Burgenland zurück. Unterstützung wird Rauchbauer von Hannes Anton bekommen. Anton legt seinen Posten als Burgenland Tourismus-Chef mit 1.September zurück und wird dann in der Landesholding für den inhaltlichen Aufbau der Marke Burgenland veranwortlich sein wird – mehr dazu in Burgenland Tourismus-Chef Hannes Anton geht.

Der Verein Dachmarke Burgenland wurde von den Projektpartnern Land Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland, Burgenland Tourismus, Kultur Burgenland und Wein Burgenland im Jahr 2013 gegründet. um Synergieeffekte zwischen den Sektoren auszuschöpfen und Ressourcen effizient und erfolgreich zu bündeln und das Burgenland gemeinsam weiter zu bringen.