3D-Drucker: LEADER-Projekt für Schulen

Das Ziel des Leader-Projektes „Innovation 3D-Druck“ soll den Schülern Einblicke in die Welt des 3D-Drucks vermitteln. Umgesetzt wird es vom BFI-Metallausbildungszentrum in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart). Die Neuen Mittelschulen in Güssing, Kohfidisch und Rudersdorf wurden von BFI-Spezialisten besucht und mit Unterrichtsmaterialien versorgt.

Jugend für Technik interessieren

„Wir waren überrascht, wie gut das Thema sowohl von den Schülern, als auch von den Lehrern aufgegriffen wurde. Sie waren begeistert, was sie in kurzer Zeit gelernt haben und wirklich selbst umsetzen konnten“, so Christian Pelzmann, Leiter des Metallausbildungszentrums. Die Gesamtkosten von rund 100.000 finanziert zu 80 Prozent die Europäische Union.

ORF/Norbert Lehner

Das übergeordente Ziel des Projekts ist es, Jugendliche für technische Berufe zu interessieren. Gerhard Pongracz, Obmann-Stellvertreter von Leader Südburgenland, sieht das Projekt auch als arbeitsmarktpolitische Maßnahme. „Diese Technologie wird in der Zukunkt eine sehr wesentliche Technologie sein, daher ist es von uns unterstützt worden, hier im BFI hier die Grundlagen zu erforschen und zu gestalten“, so Pongracz. Ab Herbst soll das Projekt an der Europäischen Mittelschule Oberwart fortgesetzt werden.