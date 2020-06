Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf

Bei der Staatsmeisterschaft im Vorjahr wurde der Osliper David Pichler Staatsmeister – mehr dazu in Pichler erstmals Tennisstaatsmeister. Heuer sind bis auf Dominic Thiem, den Staatsmeister 2012, alle heimischen Größen dabei. „Für mich als Veranstalter ist es der Höhepunkt meiner Veranstalterkarriere. Ein Turnier mit einer derartigen Besetzung und dieser medialen Präsenz haben wir noch nie gehabt und werden wir auch nie mehr haben“, so Veranstalter Günther Kurz.

Zuschauer mit Masken auf den Tribünen

Auch Zuschauer werden erlaubt sein: 200 Zuschauer haben Platz auf der Tribüne am Centre Court, sie müssen dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Österreich ist es das erste Turnier mit Zuschauern nach der Coronapause. Die Vorgaben sind trotz der Lockerungen strikt. Spieler, Zuschauer und Mitarbeiter werden von Zäunen getrennt. Auf dem Platz müssen sich die Spieler selbst um die Handtücher kümmern. Die Ballkinder an den Finaltagen müssen die Bälle mit Handschuhen anfassen. Auch Desinfektionsmittel sind allgegenwärtig.

ORF

Events rund um die Meisterschaft hat Veranstalter Günter Kurz zwar im Programm gelassen, allerdings in abgespeckter Form. „Vom Tanzen oder anderen Ausgelassenheiten ist überhaupt keine Rede. Da hat auch niemand Lust darauf. Jeder von den Spielern versucht rechtzeitig ins Bett zu kommen, weil jeder am nächsten Tag sein Match gewinnen will", so es hat auch keiner Lust darauf sein Match gewinnen will“, Organisator Günter Kurz.