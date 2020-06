Polizei: Landesleitstelle geht in Vollbetrieb

Das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem wird in der Kurzform als „ELKOS“ abgekürzt. In Betrieb genommen wurde es am 23. Juni. Es führt die bestehenden Bezirksleitstellen sowie die Stadtleitstelle und die Landesleitzentrale zu einer zentralen Landesleitstelle (LLS) zusammen. In Zukunft werden sämtliche Polizeinotrufe des Bundeslandes bearbeitet und alle Einsatzmittel zentral gesteuert und koordiniert. Untergebracht ist die LLS in modernen Räumlichkeiten innerhalb der Landespolizeidirektion.

Personalstand erhöht

Durch das neue System steht eine verbesserte Kommunikation zwischen Leitstelle und Einsatzkräften zur Verfügung, sagt der Projektleiter Christian Stella. Sämtliche unter den Nummern 133 und 112 im Burgenland getätigten Polizeinotrufe werden zentral bearbeitet, auch alle Einsatzmittel werden zentral gesteuert.Die Einrichtung einer Schnittstelle zu anderen Einsatzorganisationen sorgt für eine beschleunigte Verständigung und erhöht auch die Sicherheit der Beamtinnen und Beamten, so Stella.

Vor zwei Jahren wurde mit der Planung und Umsetzung des Projekts begonnen. Die Räumlichkeiten wurden von 220 m² auf 640 m² vergrößert, der Personalstand wurde von 12 auf 40 Mitarbeiter erhöht. Das ist notwendig, um die geänderten Abläufe zu bewältigen, etwa Notrufe zu bearbeiten und Einsätze zu disponieren, so die Polizei.