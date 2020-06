Nach Corona: Justiz arbeitet Rückstau ab

Güssing ist nach der Zusammenlegung mit Jennersdorf flächenmäßig der zweitgrößte Gerichtsbezirk. Hubert Pechlaner, Vorstand des Bezirksgerichts Güssing, versucht nach dem Corona-Lockdown den Rückstau an Verhandlungen möglichst rasch abzuarbeiten. „Alles, was ohne Verhandlungen gelaufen ist, ist ganz normal weiter gelaufen. Jetzt kann man sagen, dass ungefähr 200 Akten abzuarbeiten sind“, so Pechlaner.

ORF

Problematisch sind noch immer Gerichtsverhandlungen mit vielen Beteiligten. Die Säle im Bezirksgericht sind dafür zu klein. Neben der Maskenpflicht ist auch ein Sicherheitsabstand von vier Quadratmetern pro Person vorgeschrieben. Sechs Zwangsversteigerungen mussten deshalb über Wochen und Monate verschoben werden.

Verhandlungen im Technologiezentrum

Hubert Pechlaner verhandelt deswegen im Saal des Technologiezentrums Güssing. „Ich habe mir das so überlegt, dass ich an einem Tag wirklich sechs Stück verhandel. Der Saal ist wirklich sehr groß. Wenn nicht allzu viele Leute kommen, dann können wir sie sehr verteilt hinsetzen. Dann kann während der Verhandlung die Maske wieder abgenommen werden. Zu Beginn ist auch das Desinfizieren notwendig“, so Pechlaner.

ORF

Um die Gerichtsverhandlung ordnungsgemäß durchführen zu können, muss das Technologiezentrum für einen Tag in einen Gerichtssaal mit Zugriff auf justizinterne Programme umgewandelt werden. Die ersten Verhandlungen beginnen bereits um 9.00 Uhr morgens. Auch wenn Zwangsversteigerung immer mit traurigen Schicksalen in Verbindung stehen, sind Schuldner wie Gläubiger und Mitbieter froh, dass die Verfahren nun wieder abgeschlossen werden können.