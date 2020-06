„PUMA“-Schwerpunktaktion in Kittsee

Die Schwerpunktaktion am Freitag wurde im Vorfeld nicht angekündigt. Die rund 40 Polizistinnen und Polizisten begannen gleichzeitig an verschiedenen Stellen mit den Kontrollen: auf der A6 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ebenso wie auf Landes- und Gemeindestraßen sowie in den Zügen die zwischen Bratislava (Slowakei) und Neusiedl am See verkehren. Alle eingesetzten Beamten trugen Mund- und Nasenschutz.

ORF

Einsatz im gesamten Bundesgebiet

„PUMA“ sei eine Sprungfahndungseinheit, sagte der Leiter, Kontrollinspektor Horst Kirschner. Es sei eine Einheit, die relativ rasch und flexibel nicht nur auf Landes- oder Bezirksebene, sondern im ganzen Bundesgebiet eingesetzt werde. Grund sei die Bekämpfung der internationalen, grenzübergreifenden Kriminalität – wie etwa bei Diebstählen oder gestohlenen Fahrzeugen oder gefälschten Dokumenten, aber auch im Rotlichtmilieu oder bei Dokumentenfälschungen, so Kirschner.

Bundesheer unterstützt die „PUMA“

Unterstützt wird die Polizeieinheit „PUMA“ bei den derzeitigen Einsätzen von Soldaten des Österreichischen Bundesheeres. Man überprüfe schwergewichtsmäßig die Lkw im Rahmen der Einreise, sagte der stellvertretende Militärkommandant Raimund Wrana. Laderaumkontrollen würden durchgeführt und man kontrolliere auch den Fahrer. Man überwache aber auch außerhalb der Grenzübertrittsstellen den Bereich der grünen Grenze und verhindere so ein Ausweichen von den kontrollierten Grenzübergängen, sagte Wrana.

Die Schwerpunktaktion in Kittsee verlief durchaus vielversprechend. Details könne man aber aus taktischen Gründen noch nicht nennen, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich. Es würde in Kürze noch eine zweite Schwerpunktaktion stattfinden. Sobald die Ergebnisse beider Aktionen eingetroffen seien, werde es eine Analyse geben und dann könne man darüber berichten, so Heidenreich. Wo die nächste Aktion stattfindet, wird nicht verraten den die Kriminellen sollen sich vor der Sondereinheit PUMA nirgends sicher fühlen, heißt es dazu von der Polizei.