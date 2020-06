Motorradfahrerin gegen Baum geprallt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zwischen Eisenstadt und Siegendorf. Die 19-Jährige war mit ihrem Motorrad in Fahrtrichtung Siegendorf unterwegs. Laut Polizei dürfte sie beim Überholen eines Busses die Kontrolle über ihre Maschine verloren haben. Die Frau geriet ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben.

Verletzungen unbestimmten Grades

Dabei kollidierte sie zunächst mit einem Leitpflock und in weiterer Folge auch mit einem Baum. Die 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Ersthelfer versorgten die Frau an der Unfallstelle, ehe sie von der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Neben der Polizei und der Rettung war auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz.