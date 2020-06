Saisonbeginn für Amateurfußball fixiert

Am Sonntag hatte Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in der ORF-„Pressestunde“ weitere Lockerungen im Sport angekündigt – mehr dazu in Kogler stellt Lockerungen ab Juli in Aussicht. Ab 1. Juli dürfen alle Mannschaftssportarten wieder ihren Trainingsbetrieb per Erlass der Bundesregierung wieder aufnehmen.

BFV-Cup findet mit 64 Teilnehmern statt

Der burgenländische Fußballverband hat am Mittwoch in einer Sitzung den Meisterschaftsstart für die Ligen und Klassen für das Wochenende vom 21. bis 23. August festgelegt. Auch der BFV-Cup wird, wie bisher, mit 64 Vereinen ausgetragen. Die 64 Teilnehmer wurden vom BFV-Vorstand nach sportlichen Aspekten nominiert. Die Auslosung der ersten beiden Runden erfolgt am Freitag im BFV-Haus in Eisenstadt. Gespielt wird die erste Runde von 7. bis 9. August.