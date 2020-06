Mülldeponie Kittsee: Teure Altlasten

Ein slowakischer Investor kaufte im Businesspark Grundstücke und will ein Logistikzentrum errichten. Die Flächen gehören der Wirtschaft Burgenland GmbH und in ihrem Auftrag wird die Mülldeponie nun geräumt, sagte der Geschäftsführer des Businessparks Bruno Kracher: „Das war für uns auch kein Thema, weil solche Deponien immer eine tickende Zeitbombe sind, betreffend Grundwasser und sowas. Wir haben einen Weg gefunden mit der Gemeinde uns diese Kosten zu teilen, wo die Gemeinde ein Drittel der Kosten trägt und wir als Businesspark Gesellschaft zwei Drittel dieser Kosten übernehmen. Das Ganze wird sich nach derzeitigen Angaben zwischen 400.000 und 500.000 Euro abspielen. Genau wissen wir es erst, wenn die Deponie komplett geräumt ist und die Kubatur endgültig feststeht.“

ORF

Deponie vor knapp 40 Jahren zugeschüttet

Die Mülldeponie war in den 1960er und 1970er Jahren in Betrieb und wurde vor knapp 40 Jahren zugeschüttet, so Bürgermeister Johannes Hornek (ÖVP): „Wir von der Gemeinde sind natürlich sehr glücklich, dass das jetzt ausgeräumt wird. Weil es ist schon ein großer Blick in die Zukunft, dass man sieht, dass man diese Altlasten wieder so herrichtet, dass es für die nächste Generation kein Klotz am Bein wird.“

ORF

900 alte Mülldeponien im Burgenland

Im gesamten Burgenland gibt es rund 900 alte Mülldeponien. Diese werden ständig kontrolliert, bestätigt Gerald Hüller von der Baudirektion Burgenland: „Im Burgenland sind wir in der glücklichen Lage, dass zur damaligen Zeit, wie die Abfallwirtschaft noch nicht so geregelt abgelaufen ist, nicht so viele Industriebetriebe hatten und damit nicht so viele gefährliche Ablagerungen haben, wie andere Bundesländer.“ Nächstes Sanierungsprojekt im Burgenland ist eine alte Mülldeponie in Großpetersdorf, so Hüller. In ganz Österreich gibt es rund 70.000 Standorte mit vergrabenem Müll.