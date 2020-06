Rust will Tourismus ankurbeln

Der Rückgang bei den Nächtigungszahlen in Rust ist dramatisch, so Bürgermeister Gerald Stagl (SPÖ). Im Vorjahr habe man um diese Zeit fast 40.000 Nächtigungen gezählt, heuer seien es nicht einmal 15.000. Das sei ein Minus von 63 Prozent, so Stagl. „Wenn man das nur von der Wertschöpfung her rechnet, wenn ich jetzt rechne, was ein Gast pro Tag in Rust ausgibt, und ich nur mit 100 Euro rechne, sind das zweieinhalb Millionen Euro weniger Umsatz für die Betriebe“, sagte Stagl.

100.000 Euro in Kampagne investiert

Um wenigstens den Sommertourismus zu retten, hat die Gemeinde 100.000 Euro in eine Werbekampagne investiert, die Rust im Fernsehen, im Radio, über Social Media und auf Plakaten als „Juwel am See“ bewirbt. „Wir werden bis Ende Juli ca. 15 Millionen Menschen erreichen, das ist die Kontaktgröße, die wir anstreben. Das heißt, wir wollen eine Breite haben, wir wollen österreichweit werben“. Mit der Werbeoffensive will Rust Nächtigungs – und Tagesgäste ansprechen.

ORF Burgenland

Bonusticket soll zum Urlaub in der Region motivieren

Das Land unterstütze die vom Coronavirus gebeutelte Tourismusbranche mit Initiativen wie dem 75-Euro-Burgenland-Bonusticket – mehr dazu in Mit Bonusticket günstig im Land urlauben – und einem Alternativprogramm für den burgenländischen Kultursommer, betonte SPÖ-Bezirksvorsitzende und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf – mehr dazu in Adaptierter Kultursommer in Krisenzeiten.

Hoffen auf mehr Nächtigungen

Der Ruster Hotelier und Gastronom Anton Polleres ist überzeugt davon, dass er vom Bonusticket, mit dem der Aufenthalt in einem burgenländischen Hotel gefördert wird, profitieren wird. „Ich habe in meinem Hotel auch ein größeres Problem, dass die Gäste bisher durchschnittlich eine Nacht oder höchstens zwei Nächte im Hotel verbracht haben und mit dem Bonusticket müssen die Gäste drei Nächte im Hotel bleiben und das ist natürlich eine tolle Sache“.