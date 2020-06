Kulturinstitutionen öffnen wieder ihre Häuser

Im Juli und August wird in der Cselley Mühle samstags und sonntags ein Kunsthandwerksmarkt stattfinden, mit wechselnden Schwerpunkten. An den Freitagen heißt es „Sitzen und Schauen“, dabei wird Musik mit einer Lesung verbunden, beispielsweise mit dem Schauspieler Christof Krutzler oder dem Journalisten Wolfgang Weisgram. DJs legen regelmäßig auf, darüberhinaus gibt es ein abwechslungsreiches Workshop-Angebot.

Zymbalworkshop in Großwarasdorf

In der KUGA in Großwarasdorf wird es im August einen Zymbalworkshop geben – in memoriam Pisti Horvath. Der legendäre Musiker aus Großwarasdorf ist im vergangenen Jahr gestorben – mehr dazu in Zymbalspieler Stefan „Pišti“ Horvath gestorben. Die Croatisada fällt heuer aus, als Ersatz gibt es am 3. Juli Musik im Park. Im Herbst startet die KUGA dann wieder mit Musik, Musical, Kabarett und dem Kursprogramm.

Schlaining: Klangfrühling im Herbst

In Schlaining wird der Frühling zum Herbst gemacht. Der Klangfrühling findet im September an den letzten beiden Wochenenden statt. Musiziert wird in Schlainings Kirchen und in Bad Tatzmannsdorf im REDUCE-Kultursaal. Das Eröffnungskonzert am 19. September spielen die Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder. Da „Blechhauf´n“ tritt ebenso auf wie „Die Strottern“. Ende Juli beginnt auch das Bluesfestival „Blues & More“ in der Burgarena in Stadtschlaining, unter anderem mit der Band „5/8erl in Ehr´n“.

Vocal.Sommer.Akademie in Eisenstadt

In Eisenstadt findet heuer auch die Vocal.Sommer.Akademie mit rund 200 Sängerinnen und Sängern statt kündigte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) an. Konzerte mit Publikum gibt es aber nicht. Museen und Galerien des Landes öffnen ab 1. Juli – darunter etwa das Landesmuseum, die Landesgalerie, das Haydn-Haus in Eisenstadt oder das Liszt-Haus in Raiding.