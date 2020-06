LVwG: Anlaufstelle für Beschwerden

Seit März diesen Jahres ist Andrea Potetz-Jud neue Präsidentin des burgenländischen Landesverwaltungsgerichts. Die Juristin ist 51 Jahre alt und kommt aus Oberdrosen in der Gemeinde Sankt Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf). Davor war die nunmehrige Gerichtspräsidentin stellvertretende Bezirkshauptfrau von Güssing.

Seitenwechsel für Potetz-Jud

Potetz-Jud hat damit eine Art Seitenwechsel vollzogen – denn das Landesverwaltungsgericht entscheidet über Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger gegen Bescheide und Strafen der Verwaltung, darunter der Bezirkshauptmannschaften. Während des Coronavirus-Lockdowns haben die BHs eine Vielzahl an Strafen wegen Verstößen gegen die COVID19-Verordnungen und -Erlässe ausgesprochen, besonders im Hinblick auf die verhängten Ausgangssperren. 271 Strafverfahren wurden eingeleitet, die durchschnittliche Höhe der bisher verhängten Geldstrafen beträgt im Burgenland rund 360 Euro.

ORF

2018 und 2019 wurden 1.750 Verfahren abgewickelt

Inzwischen ist aber klar geworden, dass die Behörden die Regeln in vielen Fällen zu streng ausgelegt haben dürften. Die Entscheidung bei Beschwerden fällt das Landesverwaltungsgericht, dem Andrea Potetz-Jud nun vorsteht. Laut dem soeben erschienenen Tätigkeitsbericht hat das Gericht in den vergangenen beiden Jahren rund 1.750 Verfahren abgewickelt – und in etwas mehr als einem Drittel der Fälle haben die Bürgerinnen und Bürger gegen Entscheidungen der Behörden recht bekommen.