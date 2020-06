Landwirtschaft

LWK: Regionalität immer wichtiger

Die Bewältigung der Coronavirus-Krise war am Dienstag Thema der Landwirtschaftskammervollversammlung in Eisenstadt. Während der Krise haben die Menschen verstärkt regionale Lebensmittel gekauft – so die Bilanz. Es sei deutlich geworden, dass die Landwirtschaft systemrelevant sei.