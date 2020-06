Eisenstadt: Gutscheine aus Restaurant gestohlen

Der Täter dürfte die nicht entwerteten Restaurantgutscheine bereits am vergangenen Donnerstag in den Morgenstunden entwendet haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Mann auf Videoaufzeichnung erkennbar

Der Mann sei auf der Videoaufzeichnung im Büro der Gaststätte erkennbar, so die Polizei. Er habe bei dem Diebstahl einen hellen Kapuzensweater, eine helle Hose, eine helle Baseballkappe und helle Sportschuhe oder Sneakers getragen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.