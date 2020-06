Beste Weine des Landes ausgezeichnet

An Stelle der üblichen Weingala im Schloss Esterhazy in Eisenstadt sind die Preise heuer im familiären Umfeld übergeben worden. Landessieger in insgesamt 17 verschiedenen Kategorien wurden ausgezeichnet. Weingut des Jahres 2020 ist das Weingut Steurer aus Jois, das mit sieben Einreichungen auch sieben Goldmedaillen gewinnen konnte.

ORF

In Summe wurden knapp 1.700 Proben zur Verkostung eingereicht. 694 Weine konnten eine Goldmedaille gewinnen. Ein Team von rund 50 Weinexpertinnen und Experten verkostete die Proben und bestimmte die Landessieger. „Das ist der strengste Weinwettbewerb des Jahres im Burgenland und hier haben sich wirklich die Besten durchgesetzt“, sagte Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Mit diesen Weinen werde das ganze Jahr für das Burgenland und für die Weinwirtschaft geworben.

ORF

Wichtige Werbung

Das Burgenland ist das erste Bundesland, das heuer die Ergebnisse der Weinprämierung verkündet. Die prämierten Weingüter erhoffen sich eine größere Nachfrage nach ihren Weinen. „Die Winzer sagen, so ein Landessieger bringt etwas, weil die Konsumenten in der Fülle des Angebots natürlich aufmerksam werden“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Aufmerksamkeit, die im Hinblick auf die Coronavirus-Krise besonders wichtig ist.