Energie Burgenland: Vorstandsmandate neu ausgeschrieben

Beschlossen wurde die Erweiterung der Ausschreibung am Montag in der Sitzung des Aufsichtsrates auf Empfehlung des beauftragten Personalberaters Arthur Hunt GmbH. Die Neubestellung der beiden Vorstandsmandate soll im Herbst abgeschlossen sein. Die Ausschreibung soll in den nächsten Tagen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ und in der Tageszeitung „Die Presse“ veröffentlicht werden.

Bestellung im Herbst

„Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der Energie Burgenland in den vergangenen Jahren möchte der Aufsichtsrat ein Vorstandsteam bestellen, das die besonderen Herausforderungen der Energie Burgenland samt den damit angestrebten Investitionen in die erneuerbare Energieerzeugung und die Netzinfrastruktur erfolgreich meistern kann“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Sereinig. Die Bestellung soll im Herbst erfolgen.