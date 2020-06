„Asylzentrum“ und Ibiza-U-Ausschuss beschäftigt SPÖ

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) soll vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss über mögliche Geldflüsse, in seiner Zeit als Verteidigungsminister an einen freiheitlichen Verein aussagen. Konkret will die ÖVP Aufklärung über die Gründung des FPÖ-nahen Institutes für Sicherheitspolitik, über das Parteispenden verschleiert worden sein könnten.

Fürst: „Versuch Doskozil anzupatzen“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst sieht hinter der Aktion zwar nur einen Versuch Doskozil „anzupatzen“, wie er sagt, meint aber, dass alle Finanzströme aufgeklärt werden müssen – mehr dazu in U-Ausschuss: „Komme sehr gerne“. „Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat gesagt, er kommt jederzeit in den Untersuchungsausschuss und wird mit Sicherheit auch zu dieser Aufklärung beitragen und sein Möglichstes tun“, so Fürst. Doskozil selbst ist derzeit auf Urlaub in Deutschland.

Erneut Kritik an Erlass zum Asylverfahren

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich bekräftigte am Montag auch die SPÖ-Kritik, dass das Innenministerium entschieden hat, dass im Polizeikompetenzzentrum Eisenstadt erste Schritte von Asylverfahren im Schnelldurchlauf abgewickelt werden sollen und zwar für die Bundesländer Burgenland, Steiermark und Niederösterreich – mehr dazu in Doskozil gegen Erlass zum Asylverfahren.

„Werden uns bemühen, in der Hand hat es die ÖVP“

„Ich kann versprechen, dass wir alles daran setzen, dass dieses Asylzentrum, vom ÖVP-Innenminister geplant, nicht realisiert wird. Wir werden uns wirklich bemühen, aber man muss durchaus sagen, die Stadt ist ÖVP, der Innenminister ist ÖVP und auch der Bundeskanzler ist ÖVP, daher können wir uns bemühen, aber in der Hand hat es die ÖVP, ob dieses Projekt verwirklicht wird oder nicht“, so Hergovich. Er befürchtet, dass im Fall einer Flüchtlingskrise, so wie 2015, dann Eisenstadt mehr Asylwerber zu beherbergen habe als Eisenstadt Einwohner hat.