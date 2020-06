Erntebilanz: Weniger Ertrag, Versorgung gesichert

Kaum Winterfeuchte, wenig bis gar kein Regen, konkret 60 Prozent weniger als im Frühjahr 2019, heißt auch weniger Ertrag. Bei vielen Standorten und Kulturen wird im Burgenland bis zu 35 Prozent weniger Ertrag erwartet.

Österreichweit rund sechs Prozent weniger Ertrag als 2019

Österreichweit erwarten die Bauern für heuer eine Getreideernte von 2,87 Millionen Tonnen, um rund 6 Prozent weniger als 2019. Gegenüber dem fünfjährigen Schnitt ist das ein Rückgang um fast fünf Prozent. Je nach Region dürfte die Ernte aber sehr unterschiedlich ausfallen: Die Spanne bewege sich regional von minus 18,7 Prozent im Burgenland bis zu plus 8,5 Prozent in Oberösterreich gegenüber dem langjährigen Mittel. Besonders starke Ertragseinbußen werden bei Sommergerste (-26 Prozent), Hartweizen (-16 Prozent) sowie Weichweizen inklusive Dinkel (-8 Prozent) erwartet.

ORF

Auch landwirtschaftliche Flächen rückläufig

Rückläufig entwickeln sich auch die landwirtschaftlichen Flächen. Sommergerste, Raps und Mais haben aufgrund der Trockenheit und Schädlingen mehr als 10 Prozent der Fläche gegenüber 2019 eingebüßt. Zuckerrübe, Triticale, Körnererbse und Körnermais verloren mehr als 5 Prozent der Fläche. Insbesondere den Zuckerrübenanbau sehen die Bauern-Vertreter „ernsthaft gefährdet“. Bei der Sonnenblume erhöhte sich die Anbaufläche um rund elf Prozent. Bei Ölkürbis stiegen die Flächen deutlich um 41 Prozent.

Herausforderung Klimawandel

Die regionale Lebensmittelversorgung ist gesichert und sie muss es auch bleiben, so der Präsident der Österreichischen Landwirtschaftskammer Josef Moosbrugger. Die größte Herausforderung sei dabei der Klimawandel: „Die Landwirtschaft ist einer der Hauptbetroffenen was den Klimawandel angeht, aber wir sind nicht Hauptverursacher. Eine Hauptbotschaft heute heißt: Wir aus landwirtschaftlicher Sicht fordern in der EU zukunftsgerichtete Maßnahmen, damit Landwirte auch für die Zukunft Werkzeuge in die Hand bekommen, damit die regionale Lebensmittelproduktion auch in Zukunft möglich ist.“

ORF

Berlakovich: „Mix aus biologischem und konventionellem Anbau sinnvoll“

Das Burgenland erzeugt derzeit mehr Getreide, als im eigenen Bundesland gebraucht wird – aus biologischem und konventionellem Anbau. Und genau dieser Mix sei sinnvoll, sagte der burgenländische Kammerpräsident Nikolaus Berlakovich. „Wir unterstützen den Bioweg des Landes, eine vernünftige Weiterentwicklung, wir haben aber immer gesagt, wir brauchen die konventionellen Betriebe genauso im Wechselspiel, weil in freien Märkten soll der Kunde entscheiden was er kauft.“

Starke Nachfrage nach Bioprodukten

In der europaweit steigenden Nachfrage nach Bioprodukten sieht Berlakovich auch eine Gefahr für den regionalen Markt und Produzenten. „Wenn in Europa jetzt viel mehr Bio entsteht, besteht sehr wohl eine Gefahr für die heimischen Betriebe, dass die unter die Räder kommen. Wir haben bereits im Vorjahr einen starken Preisdruck bei Biogetreide gehabt, der ist um ein Viertel gesunken, das ist schon eine starke Auswirkung für die Betriebe.“ Sowohl konventionelle, als auch biologische Landwirtschaft hätten gezeigt, dass sie die regionale Selbstversorgung sichern können, so die Analyse der Kammervertreter.