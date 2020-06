Polizei warnt vor „Neffentrick“

Am Freitag gegen Mittag riefen männliche Täter bei zwei älteren Frauen mit unterdrückter Nummer an und versuchten ihnen Bargeld zu entlocken. Beide Frauen haben Angehörige in Deutschland. Die unbekannten Anrufer sprachen in einem guten deutschen Dialekt, gaben sich als Verwandte aus Deutschland aus und gaben an, eine Anzahlung zum Ankauf einer Immobile zu benötigen. Das erste Opfer konnte den Anrufer abwimmeln, währenddessen das zweite Opfer bereits bei der Bank war und das Geld abheben wollte. Dies konnte durch die Bankangestellten jedoch verhindert werden.

Anruf sofort abbrechen

Die Polizei rät Telefonate, bei denen Geld gefordert wird, sofort abzubrechen – auf keine Diskussionen einlassen und dem Gegenüber entschieden klarmachen, dass auf keine der Forderungen/Angebote eingegangen wird. Danach sollten die Verwandten, unter jener Telefonnummer angerufen werden, die sonst auch verwendet wird. Immer auf ein persönliches Treffen bestehen und sich nicht mit einer „Vertretung“ zufrieden geben.

Unbekannte nicht ins Haus lassen

Grundsätzlich sollte niemand ins Haus gelassen werden, den man nicht kennt. Bei Kontakt mit solchen Personen sollte die Gegensprechanlage, die Türsicherungskette oder der Sicherungsbügel verwendet werden. Wichtig sei auch, sich das Aussehen der Person für eine spätere Personsbeschreibung genau einzuprägen, so die Polizei. Wenn es möglich ist, sollten Autokennzeichen und Marke, Type sowie Farbe eines vermutlichen Täterfahrzeuges notiert werden. Zudem sollte umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstattet werden.