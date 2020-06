25 Jahre Renommierte Weingüter

Einige der geplanten Jubiläumsveranstaltungen der Renommierten Weingüter Burgenland (RWB) mussten aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Darunter etwa die große RWB-Jahrespräsentation im Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Aber auch nationale und internationale Veranstaltungen und Fachmessen wie die „ProWein“ in Düsseldorf in Deutschland sind ausgefallen.

ORF

Winzer mit Privatkunden im Vorteil

Die Winzerinnen und Winzer würden deshalb über mangelnde Präsentationsmöglichkeiten und Umsatzeinbußen klagen, sagte RWB-Präsident Kurt Feiler. Betriebe, die sehr viel privat verkaufen würden, seien besser durch die Krise gekommen, weil der Privatkunde online oder per Telefon den Wein bestellt und dann zugeschickt bekomme. Jene, die etwa in Vinotheken stark vertreten seien, seien auch besser durch die Krise gekommen. Aber jene Winzer, die stark mit der Gastronomie verbunden seien, hätten jetzt ein großes Problem gehabt, das sei klar, so Feiler.

Zweieinhalb Jahrzehnte mit Leitlinien

Vor 25 Jahren haben sich Winzerinnen und Winzer aus dem ganzen Burgenland zu den Renommierten Weingütern Burgenland zusammengeschlossen. Mit einem Grundgedanken: Qualitativ hochwertige Weine zu produzieren, so Feiler. Man habe eine sogenannte Leitlinie, die umfasse, dass man eine intakte Natur habe, ein Handwerk mache, die Vielfalt repräsentiere – nämlich alle großen Lagen des Burgenlandes und, dass man auch familiäre Unternehmen habe, das sei ganz wichtig. Das seien diese vier Punkte, die im Zusammenspiel herausragende Qualität garantieren würden, sagte Feiler.

ORF

Die RWB-Gruppe bewirtschaftet gemeinsam rund 370 Hektar. Pro Jahr werden 2 Millionen Flaschen Wein produziert – ein Viertel davon wird ins Ausland exportiert. Geliefert wird in über 30 verschiedene Länder.