Landeshauptmann Doskozil wird 50

Bei der Feier im kleinen Rahmen war auch Doskozils Amtsvorgänger Hans Niessl dabei. Als Geschenk gab es unter anderem eine Torte im Stil der Lieblingsmannschaft des Landeshauptmannes, des SK Rapid. Den zahlreichen Glückwünschen schlossen sich auch Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien an. So schickte etwa auch Grünen-Landessprecherin Regina Petrik Geburtstagsgrüße.

Hans Peter Doskozil wurde am 21. Juni 1970 in Vorau in der Steiermark geboren. Er lebt in Kroisegg (Ortsteil von Grafenschachen) im Bezirk Oberwart. Er war Polizist, studierte berufsbegleitend Rechstwissenschaften und war von 2012 bis 2016 Landespolizeidirektor. Er war SPÖ-Gemeinderat in Grafenschachen von 2007 bis 2012. Von 2016 bis 2017 war er Verteidigungsminister, ab Dezember 2017 Landesrat, seit 8. September 2018 SPÖ-Landesparteichef. Seit 28. Februar 2019 ist Doskozil Landeshauptmann des Burgenlandes. Er ist Vater zweier Kinder aus erster Ehe. Im Mai wollte Doskozil seine Verlobte Julia Jurtschak heiraten, wegen der Coronavirus-Epidemie wurde die Hochzeit verschoben – mehr dazu in Doskozil verschiebt Hochzeit.