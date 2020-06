Fußballclubs gehen Spielgemeinschaften ein

Für die kommende Saison stehen bereits einige neue Spielgemeinschaften fest: Das sind Pinkafeld- Grafenschachen, die in der Burgenlandliga und der zweiten Liga Süd mit je einer Mannschaft antreten werden sowie Mogersdorf-Wallendorf, die mit einer Mannschaft in der zweiten Klasse Süd B antreten werden. „Wir haben uns dazu entschieden, diese Spielgemeinschaft zu gründen. Wir haben somit den Vorstand ein bisschen erweitern können und auch für den spielerischen Bereich ist das natürlich ein Vorteil – betrifft die Kampfmannschaft, aber vor allem das große Sorgenkind bei vielen Vereinen, die Reserve. Weil wir können nicht aus einem größeren Pool aus Spielern schöpfen“, sagt Wallendorf Sektionsleiter Alexander Hafner.

Manche werden wohl aufgeben

In Planung ist die Spielgemeinschaft Steinbrunn-Trausdorf. Die Funktionäre möchten ihr Konzept und die nötigen Unterlagen am Montag beim BFV einreichen. Auch der Burgenlandliga-Club Eltendorf hat kaum Spieler und findet nicht ausreichend Funktionäre und kann daher den Spielbetrieb für die kommende Saison wohl nicht aufrecht erhalten. Eine Spielgemeinschaft mit Heiligenkreuz aus der zweiten Liga Süd war geplant, nun wird aber erst nächsten Freitag bei einer außerordentlichen Generalversammlung entschieden, ob Eltendorf in die zweite Klasse Süd B absteigt oder mit Heiligenkreuz eine Spielgemeinschaft eingeht. Während hier noch keine Einigung vorliegt, werden einige Vereine mit ähnlichen Problemen in der kommenden Saison womöglich gar nicht mehr antreten.