SVM gegen St. Pölten unter Zugzwang

Die einstige Heimstärke ist dem SV Mattersburg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison verlorengegangen. Seit dem 2:1 gegen Hartberg in der ersten Runde im vergangenen Juli blieb der SVM in zwölf Auftritten im Pappelstadion sieglos. Durch die 0:1-Niederlage gegen die Niederösterreicher am Dienstag rutschte der SVM auf den vorletzten Platz der Tabelle ab, der Vorsprung auf Schlusslicht Admira beträgt nur noch einen Zähler. Für Trainer Franz Ponweiser und seine Mannschaft zählen im Spiel gegen St. Pölten nur drei Punkte. „Wir stehen extrem unter Zugzwang“, so Ponweiser.

Ein Sieg muss her

Andreas Gruber war am Dienstag mit zwei Torschüssen und drei Torvorlagen der stärkste Offensivspieler beim SV Mattersburg und er ist auch der beste Torschütze in dieser Saison für den SVM. Auch für den 24-Jährigen ist klar, dass ein Sieg her muss: „Wir haben in den ersten drei Spielen gezeigt, dass wir gewinnen können und jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder zurückfinden.“

Mattersburg gegen Sankt Pölten beginnt um 17.00 Uhr, zeitgleich werden die beiden weiteren Spiele der Qualifkationsgruppe ausgetragen: Altach gegen Admira und WSG Tirol gegen Austria – mehr dazu in sport.ORF.at.