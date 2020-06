Reisefreiheit: Noch viele Fragen

Um eine gebuchte Reise kostenlos stornieren zu können, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig, sagt AK-Konsumentenschützer Christian Koisser. Dass etwa die höchste Reisewarnung des Außenministeriums eine solche zwingende Bedingung ist, sei nicht richtig, so Koisser. Der AK-Konsumentenschützer verweist auf das Pauschalreisegesetz, in dem sich ein solcher Passus nicht findet. Ein kostenfreies Rücktrittsrecht gibt es laut diesem Gesetz etwa dann, wenn die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung an den Urlaubsort „erheblich beinträchtigt“ ist.

Vorschriften beachten

Bei den Staaten, zu denen die Grenzen nun wieder geöffnet sind, spricht das Außenministerium derzeit noch von einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Eine Reisewarnung sei zwar ein Indiz für eine erhebliche Beeinträchtigung, es seien aber noch andere Kriterien für eine Gesamtbeurteilung heranzuziehen, so Koisser. Zu beachten seien auch regionale Einschränkungen oder spezielle Vorschriften wie die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Freien.

Wer derzeit mit Sicherheit wisse, dass er seine Urlaubsreise nicht antreten wird, sollte abklären, welche Stornobedingungen vereinbart sind. Mit der Zahlung einer Stornogebühr könne man dann zumindest die Unsicherheit beenden. Für alle die zuwarten wollen, bleibe ein gewisses Risiko – denn die Möglichkeit eines kostenfreien Rücktritts hänge von der Situation zum Abreisezeitpunkt ab, so Koisser.