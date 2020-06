Chronik

Auto rollte in Tankstelle – Frau verletzt

In Stegersbach (Bezirk Güssing) ist am Donnerstag auf einer Tankstelle eine 62-jährige Beifahrerin verletzt worden, als ein Auto, das zuvor in einen Unfall verwickelt war, bis zur Tankstelle rollte, wo der Wagen mit der Frau gerade vom Lenker betankt wurde.