Carla-Laden: Soziales Erfolgsprojekt

Der Carla-Laden ist ein mittlerweile 21-jähriges Erfolgsprojekt der Caritas in Zusammenarbeit dem Arbeitsmarktservice. Im Jahr 1999 wurde der Carla-Laden in Eisenstadt eröffnet. Projektleiter des Ladens ist Josef Goldnagel, er war schon bei der Eröffnung Leiter des Secondhand-Ladens Das Projekt hilft Langzeitarbeitslosen mit einem sogenannten Transit-Arbeitsplatz.

ORF

„Derzeit haben wir einen Beschäftigungsstand für 14 Arbeitsplätze. Parallel dazu haben wir die Arbeitsanleiterinnen und Pädagogen für die Begleitung dieser Menschen. Das befristete Dienstverhältnis dauert zwölf Monate, aber der Großteil der Menschen, die bei uns hier arbeiten, scheidet schon früher aus. Wenn ein Job draußen am Arbeitsmarkt gefunden wird und die Qualifikation passt, steigen sie bei uns von heute auf morgen aus“, so Goldnagel. In den vergangenen 21 Jahren konnte so 380 Langzeitarbeitslosen, großteils Frauen, geholfen werden.

Noch keine Coronavirus-Auswirkungen zu spüren

Verkauft werden im Carla-Laden verschiedenste Spenden: Kleidung, Möbel, Geschirr, Kinderspielzeug. Einkaufen kann jeder. Sozial Schwache Personen können mit einem Gutschein der Caritas gratis Sachen erstehen. Auswirkungen der Coronakrise könne man im Carla-Laden laut Josef Goldnagel noch nicht spüren.

ORF

"Dass jetzt die Menschen verstärkt aus dieser Zielgruppe kommen, könnte ich heute noch nicht bestätigen. Wir wissen aber, dass solche Nachwehen immer erst verzögert zu greifen beginnen. Erst dann, wenn die Ersparnisse aufgebraucht sind, schauen die Menschen, ob es hier vielleicht doch eine günstigere Alternative gibt“, so Goldnagel.