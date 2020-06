Ludwig Horvath war in verschiedenen Roma-Organisationen tätig. Erst im Februar diesen Jahres war Horvath zum Thema „25 Jahre Roma Attentat“ zu Gast in „Burgenland Heute“. Im Studiogespräch hat Horvath dabei unter anderem über seine Identität als Roma gesprochen.

„Politik muss wachsam sein“

„Früher, als ich in Wien berufstätig war, habe ich immer verheimlicht, dass ich ein Rom bin“, erzählte Horvath. Das Attentat in Oberwart sei dann ein Wendepunkt für ihn gewesen, er habe damals entschlossen, niemals seine Identität zu leugnen. „Dazu stehe ich heute noch“, so Horvath. Angst verspüre er keine, man müsse aber stets aufmerksam sein. „Wenn man die Politik hernimmt und auch im Ausland hört, dass die Rechten immer stärker werden, dann muss die Politik wachsam sein“, so Horvath im Studiogespräch.

Die Sprache der Roma, war für Ludwig Horvath ein zentraler Baustein der ethnischen Identität. Sein sehnlichster Wunsch für die Zukunft war es, dass Roma und Nicht-Roma „friedlich zusammenleben“. Jetzt ist Ludwig Horvath gestorben.

Grüne und ÖVP zeigen sich betroffen vom Tod Horvaths

Tief betroffen von Horvaths Tod zeigten sich die Grünen. „Die Volksgruppe verliert mit ihm eine wichtige Stimme. Er war aber auch ein Vorbild für jetzt aktive Vertreterinnen und Vertreter der Rom, die sein Engagement weiterführen“, so Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller.

Auch Georg Rosner von der ÖVP, Zweite Landtagspräsident und Bürgermeister von Oberwart, zeigt sich von Horvaths Tod betroffen. „Ludwig Horvath hat viele Jahre lang in diversen Roma-Institutionen mitgewirkt und sich für ein friedliches Zusammenleben der Roma im Burgenland eingesetzt. Mit ihm verliert das Burgenland einen wichtigen Fürsprecher der Roma“, so Rosner.