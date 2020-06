Förderung für Nahversorger

Von 171 burgenländischen Gemeinden haben 70 keinen Nahversorger mehr im Ort. Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) möchte dieser Entwicklung entgegenwirken, es gehe dabei allerdings nicht nur um die prinzielle Versorgung. „Nahversorgung sichert Arbeitsplätze, vor allem für Frauen vor Ort. Sie wird als Standortfaktor für Gemeinden wichtig. Es spielt für die Menschen eine Rolle, ob eine Nahversorgung im Ort gewährleistet ist – oft als Entscheidungsgrundlage, ob man in die Ortschaft zieht oder sich ansiedelt. Wenn die Nahversorger fehlen, leidet auch das soziale Leben in den Dörfern“, so Eisenkopf.

Unterstützung auch für Gastrobetriebe

Neben klassischen Nahversorgern und Buschenschenken sollen ab sofort auch Gastrobetriebe bei Investitionen unterstützt werden – sie sollen vor allem bei Investitionen im Bereich der Biowende gefördert werden. Bei Investitionskosten von mindestens 10.000 und maximal 100.000 Euro werden 40 Prozent gefördert. Auch Direktvermarkter mit einem landwirtschaftlichen Betrieb können sich Vorhaben wie Bauernläden, Urlaub am Bauernhof oder Buschenschenken fördern lassen.

ORF

Direktvermarktung hat laut Eisenkopf eine lange Tradition im Burgenland. „Sie bildet hier ein wichtiges Element, was den Kontakt der Konsumenten mit den landwirtschaftlichen Produkten betrifft – sei es der Ab-Hof-Verkauf, oder seien es Bauernmärkte. Es geht darum, das Bewusstsein für Lebensmittel und auch den Produzenten vor Ort zu schaffen“, so Eisenkopf. Die Förderung ist mit einer Summer von 1,6 Millionen Euro dotiert.