Nach Raubüberfall: Opfer weiter im Spital

Die Postpartnerstelle in Rotenturm (Bezirk Oberwart) ist in einem Geschäft in einem Haus untergebracht, in dem sich auch ein Cafe befindet. Am Dienstag, kurz vor 16.00 Uhr, hielt vor dem Gebäude ein Auto. Zwei Männer im Alter von 21 und 35 Jahren stürmten in die Poststelle. Die Lenkerin, eine 33-jährige Frau, blieb im Fahrzeug.

Niedriger vierstelliger Bargeldbetrag als Beute

„Zwei sind in das Geschäft eingedrungen und haben Geld gefordert. Sie haben in weiterer Folge die Bedienstete mit mehreren Faustschlägen außer Gefecht gesetzt. Sie haben dann gewaltsam die Lade zur Kasse aufgebrochen und haben einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich entnommen“, so Polizeisprecher Helmut Marban.

Bei ihrer Flucht wurden die Täter von einem aufmerksamen Anrainer beobachtet. Er merkte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen. Das war laut Polizeisprecher Marban ausschlaggebend für den raschen Fahndungserfolg. „Es hat Zeugen gegeben, die sehr schnell und sehr effektiv reagiert haben. Sie haben das mitbekommen und haben gleich die Polizei alarmiert haben. Die Polizisten waren dann glücklicherweise auch in der Nähe eingesetzt, waren gleich vor Ort und haben die Täter dann noch vor einem eventuellen Grenzübertritt erwischt“, so Marban.

Opfer erlitt Prellungen am Jochbein und am Steißbein

Das 30-jährige Opfer des Raubüberfalls wurde am Auge verletzt. Sie erlitt auch Prellungen am Jochbein und am Steißbein und ist noch im Spital. Die Polizei versucht zu klären, ob die Täter, die in Eisenstadt vernommen werden, Teil einer größeren Bande sind.