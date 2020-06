SPÖ: Bund soll in Lehrstellen investieren

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei auch bei den Jungen dramatisch, argumentierte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. In der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren waren im Burgenland im Mai 1.425 Menschen ohne Job – ein Anstieg von 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit Ende des Schuljahres in zwei Wochen würden rund 2.000 weitere potenzielle Lehrstellensuchende dazu kommen, sagte Fürst.

Fürst: Mindestens 3.000 Euro Bonus für Lehrbetrieb

Das von der Regierung angekündigte Lehrlingspaket, das einen Bonus von 2.000 Euro für Betriebe vorsieht, die während der Coronavirus-Krise Lehrlinge einstellen, sei wieder nur eine Ankündigung, kritisiert Fürst. Die SPÖ Burgenland fordere für Betriebe, die Lehrlinge einstellen, eine Prämie in der Höhe von mindestens 3.000 Euro. Das sei wichtig, denn laut einer Studie – die auch auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums zitiert werde – stünden 10.000 Lehrstellenplätze in Österreich auf dem Spiel.

ÖGJ sieht Gefahr einer verlorenen Generation

Von der Gefahr einer „lost generation“, also einer verlorenen Generation, spricht die Landessekretärin der Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), Ramona Pfneiszl. Es gebe bereits zahlreiche Beispiele von zugesagten Lehrstellen, die plötzlich aufgelöst worden seien oder von abgesagten Praktika. Die ÖGJ forderte deshalb am Mittwoch unter anderem die Schaffung eines Coronavirus-Notausbildungsfonds. Dieser Fonds solle im Jahr 2020 mit 140 Millionen Euro aus dem Insolvenz-Entgeltfonds und mit 140 Millionen Euro aus dem Budget des Bundes befüllt werden und solle vor allem Klein- und Mittelbetriebe bei der Lehrlingsausbildung unterstützen.

Außerdem solle der Bund mehr Geld in die überbetriebliche Lehrausbildung stecken, die Ausbildungsplätze in staatlichen und staatsnahen Betrieben sollten aufgestockt werden, und es brauche eine Modernisierungs- und Digitalisierungs-offensive an den Berufsschulen, so die Gewerkschaftsjugend.

ÖVP weist Kritik zurück

Die ÖVP wies am Mittwoch die SPÖ-Kritik zurück. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas erinnerte in einer Aussendung an das von der Volkspartei geforderte Startpaket für das Burgenland. Darin habe man auch einen „Hacklerfonds“ vorgeschlagen. Dabei gehe es um die Übernahme von 50 Prozent der Lohnnebenkosten für junge Fachkräfte, die Übernahme der Lehrlingsentschädigung für das 1. Lehrjahr und eine finanzielle Unterstützung von Ausbildungsmodulen für Lehrstellensuchende. „Das Land soll diesen nun umsetzen und damit gegen die Jugendarbeitslosigkeit kämpfen“, stellte Fazekas fest.