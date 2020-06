Rehkitze mit Drohnen retten

In den ersten Lebenswochen verstecken Rehgeiße ihre Jungen im hohen Gras. Bei Gefahr gehen die gut getarnten Rehkitze nicht davon, sondern bleiben in Deckung. Wird die Wiese nun gemäht, bedeutet das den sicheren Tod für die Rehkitze. Denn vom Traktor aus ist es unmöglich, die Jungtiere zu erkennen.

Überlebenschancen der Kitze verbessern

Jäger durchkämmen daher oft vor den Mäharbeiten das Feld, um die Tiere in Sicherheit zu bringen – allerdings meist nur mit mäßigem Erfolg. Früher seien drei bis fünf Jäger einem Traktor vorausgegangen, um die Kitze zu retten, erzählte der Jagdleiter von Stinatz, Matthias Grandits. Man habe zwei bis drei gefunden, aber alle werde man nie finden. Drohnen, auf denen Wärmebildkameras abgebracht sind, sollen nun die Überlebenschancen der Tiere verbessern.

Große Flächen binnen kurzer Zeit abgesucht

Damit können binnen kurzer Zeit große Flächen abgesucht werden, derartige Drohnen sind mittlerweile billig und können schnell eingesetzt werden. Drohnenpilot Hannes Landmann versucht mit seinem Gerät, die Rehkitze aufzuspüren. Man könne die Jäger mit den Drohnen recht gut unterstützen. Auch die Bauern in Stinatz begrüßen das Versuchsprojekt. Das Positive sei auch, dass man mit Hilfe der Wärmebildkamera genau sehe, wo das Kitz liege, sagte Landwirt Hans Jürgen Grandits.

Beim ersten Versuch in Stinatz wurden keine Rehkitze geortet. Es könnte auch sein, dass sich in der Wiese keines versteckt hatte. Diese Methode, Rehkitze aus der Luft zu orten, hat sich bereits bewährt und wird vielerorts in Österreich angewendet.