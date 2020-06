Nickelsdorf: Lkw verlor Gefahrengut

Der Lkw wurde gegen 10.00 Uhr bei der Ausreise kontrolliert. Dabei stellte die Polizei fest, dass vom rechten hinteren Teil des Sattelanhängers weißes Granulat auf die Fahrbahn rieselte. Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich sofort ab. Die Feuerwehren Eisenstadt, Neusiedl am See und Nickelsdorf luden das Gefahrengut in Kunststoffsäcke um und reinigten die Fahrbahn. Der Einsatz dauerte von 11.30 bis 17.00 Uhr.

Personen wurden dabei nicht verletzt. Laut Polizei lag keine Umweltgefährdung vor. Vom 28-jährigen Lenker wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.