AMS: Leichte Erholung am Arbeitsmarkt

Laut AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl wurden bis jetzt 38 Millionen Euro an burgenländische Betriebe überwiesen, die Kurzarbeit eingeführt haben. Das AMS arbeite kontinuierlich daran, die weiteren Kurzarbeitsabrechnungen abzuarbeiten. Sengstbratl ersucht jedoch um Geduld bei jenen Firmen, deren Abrechnung noch offen ist. Gleichzeitig werden bereits die ersten Verlängerungsanträge für die zweite Kurzarbeitsetappe erledigt, sagt Sengstbratl. Sie rechnet mit bis zu 1.500 Betrieben, die um weitere drei Monate verlängern müssen, allerdings mit einer geringeren Anzahl an Stunden.

Derzeit werden rund 30.000 Arbeitsplätze im Burgenland in 3.000 Betrieben durch Kurzarbeit gefördert: die meisten, nämlich 6.300 im Bezirk Eisenstadt. 5.400 kommen aus dem Bezirk Oberwart und 5.100 aus dem Bezirk Neusiedl. 4.600 Personen in Kurzarbeit gibt es im Bezirk Mattersburg, 4.200 in Oberpullendorf, 2.200 im Bezirk Güssing und 1.700 im Bezirk Jennersdorf.