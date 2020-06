Beschwerde gegen XXXLutz-Lager abgewiesen

Das Projekt hatte von Seiten der Behörden alle Genehmigungen erhalten und wurde auch naturschutzrechtlich geprüft. Trotzdem hat die Umweltorganisation „Alliance for Nature“ durch den Bau negative Auswirkungen auf das direkt angrenzende Natura-2000-, Vogel- und Europaschutzgebiet befürchtet. Die Naturschutzorganisation forderte deshalb, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Dieser Antrag wurde in erster Instanz abgelehnt, und nun hat heute auch das Bundesverwaltungsgericht diese Beschwerde abgewiesen.

Die Naturschutzorganisation hatte vergangenes Jahr gegen die naturschutzbehördliche Bewilligung des Projekts Beschwerde erhoben – mehr dazu in Lutz-Lagerbau: Umweltschützer erstatten Anzeige. Die Umweltschützer befürchten Auswirkungen auf das direkt angrenzende Natura-2000-, Vogel- und Europaschutzgebiet. Denn dort lebten geschützte beziehungsweise gefährdete Vogel- und Fledermausarten, so die Argumentation.

ORF

Grünen-Abgeordneter Spitzmüller enttäuscht

Die Grünen seien „schwer enttäuscht“ über diese Entscheidung, so Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller auf APA-Anfrage. Das bedeute für den gesamten Bezirk Neusiedl am See und für die Gemeinden noch mehr Verkehr und noch mehr Bodenversiegelung. Und das sei „das Gegenteil von dem, was man jetzt machen sollte in Zeiten der Klimakrise.“

Das neue XXX-Lutz-Logistiklager wird am Rande von Zurndorf, direkt an der Mönchhofer Landesstraße gebaut. Es entsteht ein Gebäude mit 110.000 Quadratmetern Lagerfläche. 60 Millionen Euro werden investiert. Mehr als 100 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.