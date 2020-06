„Keine Perspektive“: Vereine appellieren an Regierung

Vor ziemlich genau drei Monaten hat der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie den Sportbetrieb in Österreich praktisch zum Erliegen gebracht. Die Meisterschaften in vielen Sportarten wurden abgebrochen, darunter auch im Basketball. Für die Oberwart Gunners entstand dadurch laut Gunners-Präsident Thomas Linzer ein beträchtlicher finanzieller Schaden.

Sponsoren reduzieren Gelder

Die Gunners sind mit einem Etat von knapp 700.000 Euro in die Saison 2019/2020 gegangen. „Wir haben den aktuellen Schaden aus der unterbrochenen Meisterschaft ermittelt. In unserem Fall liegt die Schadenshöhe bei circa 75.000 Euro. Laut heutigem Erfahrungswert wird sich das Sponsorvolumen im nächsten Jahr und vermutlich auch im Jahr danach um circa 20 bis 30 Prozent reduzieren“, so Linzer.

ORF

Seit circa einem Monat stehen die Grundzüge eines Hilfsfonds, der Vereine in allen Bereichen – darunter auch im Sport – mit insgesamt 700 Millionen Euro unterstützen soll. Das Ergebnis für Sportvereine ist für Thomas Linzer ernüchternd. „Was ist seither geschehen? Die Antwort können Sie mit sechs Buchstaben oder einer Ziffer ausdrücken. Nämlich nichts, oder 0“, so Linzer.

Linzer: „Im Moment ruinieren Sie den Sport!“

Die Situation für die Klubs spitzt sich aus Sicht der Funktionäre weiter zu. Entsprechend harsch fällt daher auch die Kritik von Thomas Linzer an der Bundesregierung aus. „Keine einzige Perspektive! Keine einzige Planungssicherheit. Wenn man mit Sponsoren spricht, ist die erste Frage: Spielts ihr überhaupt wieder im Herbst? So kann man mit dem Sport in Österreich nicht umgehen. Im Moment ruinieren Sie den Sport. Bitte ändern Sie diesbezüglich ihre Handlungsweise“, so Linzer.

ORF

Untersützung bekommt Linzer von Sport-Austria-Präsident Hans Niessl. „Seit drei Monaten gibt es Versprechungen, aber keine konkrete Hilfe. das ist das Problem: Dass es seit drei Monaten keine Einnahmen bei den Vereinen gibt“, so Niessl. In Österreich gibt es insgesamt rund 15.000 Sportvereine, knapp ein Zehntel davon im Burgenland.