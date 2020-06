Neues Service zur Online-Vertragserstellung

„Kontractory“ – so der Name des Systems – bietet die Erstellung von Rechtsverträgen im Internet an. Es richtet sich vor allem an Start-ups und Jungunternehmer sowie an alle, die Verträge oder Vollmachten online erstellen möchten. Es werden etwa Vertragslösungen in den Gebieten Unternehmensrecht, Immobilienrecht, Datenschutz oder bei Vollmachten angeboten.

Vertragsgenerator erstellt Vorschau

Es sei eine einfache Form einen Vertrag zu erstellen, so Rechtsanwalt Markus Reinfeld. Je nachdem, was man im Vertragsgenerator ausfülle, komme ein entsprechender Vertragstext als Voransicht heraus. Damit gebe es eine gewisse Vorstellung, wie das Produkt aussehen könnte. Dann erfolge die Beauftragung und Mandant und Rechtsanwälte würden gemeinsam eine Abstimmung vornehmen.

Coronavirus-Pandemie als ein Anstoß

Sicherheit und Schutz seien dabei gleich wie bei einer herkömmlichen Rechtsberatung, so Reinfeld. Die Vorteile würden beim Online-System aber überwiegen. Denn es sei von Anfang an klar, was das Rechtsprodukt kosten werde und man komme viel schneller zu seinem Rechtsprodukt. Denn die Anwaltskanzlei habe den Anspruch, grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden Rückmeldung zu geben. Durch den Vertragsgenerator könne ein Vertrag individualisiert und dann mit dem Anwalt abgestimmt werden. Die Coronavirus-Pandemie ist für die Kanzlei ein Mitgrund, dieses Service anzubieten.