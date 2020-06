SVM kämpft gegen den Abstieg

Nach der 1:4-Heimpleite gegen die Austria steckt Mattersburg sechs Runden vor Schluss mitten im Abstiegskampf. Die zwei Spiele gegen St. Pölten sind richtungsweisend. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten beträgt nur zwei Punkte. SVM-Trainer Franz Ponweiser appelliert in dieser Lage an den Kampfgeist seiner Spieler. Man wisse, worum es gehe und müsse den Fight annehmen. Dieses Bewusstsein pflanze man den Spielern ein. Es gehe darum, in St. Pölten nicht zu verlieren. „Wir können dort auch gewinnen, aber wir müssen schon anders auftreten“, so Ponweiser.

Entscheidende Spiele

In den beiden Spielen im Grunddurchgang holte Mattersburg gegen St. Pölten nur einen Punkt. Auch im ÖFB-Cup setzten sich die Niederösterreicher durch. Für Mattersburg spricht die Auswärtsbilanz. Der SVM holte 17 von 23 Saisonpunkten auswärts. Zudem kehrt Mattersburgs bester Torschütze, der zuletzt gesperrte Andreas Gruber, wieder zurück. Am Dienstagabend ist um 18.30 Uhr in St. Pölten Anpfiff. Am Samstag gastieren die Niederösterreicher dann in Mattersburg.