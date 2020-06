Land zahlt 300 Euro Zuschuss für Hoffeste

Starkoch Wolfgang Ban kochte 20 Jahre lang in New York auf, in diesem Sommer steht er aber in Donnerskirchen in der Küche. Die Coronavirus-bedingte Pause in Österreich will er gemeinsam mit dem Weinquartett nutzen. Er wolle in diesem Sommer im Martinsschlössl Donnerskirchen versuchen, Bioprodukte, aber vor allem regionale Produkte so zu präsentieren, wie es sein solle.

Ähnliche Initiativen und Kooperationen zwischen Winzern und Wirten werden ab dem 1. Juli vom Land über das Regionalmanagement Burgenland gefördert. „"Wenn ein Wirt ein Hoffest organisiert, dann wird es von einem burgenländischen Winzer unterstützt, der dort seine Weine präsentieren wird“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Liegenfeld: „Burgenländischer Weinsommer“

Findet das Hoffest an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch statt, gibt es sogar 350 Euro für die Veranstalter. Die Idee zu dem Projekt stammt von Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Da die großen Weinfeste heuer ausfallen, soll es viele kleine Feste geben. „Hier haben wir ein Konzept erarbeitet, wo es einen burgenländischen Weinsommer geben soll. Getragen wird er von der Gastronomie, den Winzern, aber auch von den verschiedenen Institutionen in der Genuss Burgenland. Kombinierbar ist das mit dem Kulturangebot im Burgenland“, so Liegenfeld.

Die Maßnahme läuft bis Ende September. Winzer und Wirte können ihre Veranstaltungen bei der Wein Burgenland anmelden und müssen dann bestimmte Richtlinien erfüllen. Die Wein Burgenland werde die Feste dann auch aktiv bewerben. „Ich glaube, dass das bis zu 400 Veranstaltungen im Sommer werden“, so Liegenfeld.