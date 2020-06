Lehrgang für Sportlehrer in Volksschulen

In den Volksschulen leiten die Lehrerinnen und Lehrer als Generalisten nicht nur Deutsch- und Mathematikstunden, sondern auch den Sportunterricht. Die pädagogische Hochschule Burgenland bietet nun ab September eine vertiefende Zusatzausbildung im Bereich Sport an. „Das Ziel ist, dass wir die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit erhöhen und die Qualität steigern“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Der Lehrgang erstreckt sich über ein Jahr. Acht Wochenendseminare und eine Intensivsportwoche umfasst das Programm für die interessierten Lehrkräfte.

Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Sabine Weisz setzt auf hochkarätige Vortragende. „Wir haben die besten Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker zusammengeholt. Wir haben Sportwissenschafter hinzugezogen. Wir haben prominente Persönlichkeiten aus dem Spitzensport hinzugezogen und haben einen Lehrgang entwickelt, von dem wir annehmen, dass er sowohl die Motivation, als auch die wissenschaftliche Expertise von unseren Lehrerinnen und Lehrer erhöhen wird“, so Weisz.

Unterstützung von Spitzensportlern

Mit an Bord bei diesem Lehrgang ist auch Julia Dujmovits, Snowboard-Olympiasiegerin von 2014. Dujmovits möchte ihre Expertise in Sachen Motivation einbringen. „Mich begeistern Bewegung und Sport. Wenn ich dazu beitragen kann, dass man diese Begeisterung in die Schulen bringt, dann mache ich das sehr gerne“, so Dujmovits.

20 Lehrerinnen und Lehrer können im ersten Jahrgang dabei sein. Bildungslandesrätin Daniela Winkler sieht den Lehrgang als längerfristiges Projekt, das auch auf die Sekundarstufe ausgedehnt werden soll. Lob gibt es von Sportwissenschafter und Schuldirektor Werner Schwarz. „Die Wissenschaft spricht von einem sensitiven Fenster für Entwicklungsschübe, die Bewegung und Sport als Motor haben“, so Schwarz. Anmeldungen sind noch bis 3. Juli möglich. Die PH Burgenland ist bislang die einzige mit einer derartigen Zusatzausbildung.