„KLANGfrühling“ im Herbst

Der „KLANGfrühling“ wird am 19. und 20. September und vom 25. bis 27. September über die Bühne gehen. Veranstaltungsorte in Stadtschlaining sind die evangelische und die katholische Kirche. Außerdem gibt es zwei Konzerte in Kultursaal Bad Tatzmannsdorf.

Die Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder eröffnen den „KLANGfrühling" am 19. September. Am Tag darauf stehen Adele Neuhauser und Edi Nulz auf dem Programm. Eine Woche später treten „Die Strottern“ und der Pianist David Fray auf. Schon für Sommer, nämlich für den 31. Juli und den 1. August, ist das Bluesfestival „Blues & More“ in der Burgarena in Stadtschlaining geplant. Mit dabei sein werden: 5/8erl in Ehr´n, Ludwig Seuss Band“, Prince Zeka, Funktomas, Austrian Blues All Stars, Tom Müller – sax first, talk later, Generika und

Hunter brothers Project.