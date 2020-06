SV Eltendorf will sich zurückziehen

Angestrebt wird laut Gaal eine Spielgemeinschaft mit dem SV Heiligenkreuz, die dann in der 2. Liga Süd spielen soll. Als Gründe für den Schritt der Eltendorfer nannte Gaal, dass der Verein zu wenige Spieler und zu wenige Funktionäre habe. Der Verein habe nun drei Optionen: die Spielgemeinschaft, eine Versetzung in die letzte Klasse oder die komplette Einstellung des Spielbetriebs. Eine Entscheidung soll am kommenden Freitag bei einer Mitgliederversammlung fallen.