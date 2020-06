Zahl der Covid-19-Kranken bleibt bei drei

Im Burgenland waren am Samstag unverändert drei Personen an Covid-19 erkrankt. Die Anzahl der Genesenen wurde inzwischen von 332 auf 329 korrigiert. Die Korrektur ist erfolgt, weil drei Patienten, die im Burgenland behandelt worden waren, nun ihren Heimatbundesländern Niederösterreich und Steiermark zugeordnet werden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstagnachmittag mit.

Damit verringert sich auch die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Burgenland um drei auf 343. Insgesamt 30 Personen standen am Samstag unter behördlich angeordneter Quarantäne.