Friedensinstitut: Herausforderndes Jahr 2019

Die Burg Schlaining wird derzeit für die Landesausstellung „100 Jahre Burgenland“ im kommenden Jahr renoviert. Daher hat das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung die Burg bis Ende 2019 räumen müssen und ist jetzt im Haus International untergebracht. Der Umzug war laut erzählt Direktorin Gudrun Kramer vor allem eine logistische Herausforderung. „Die Burg – das sind 7200 Quadratmeter – hat das Museum beherbergt, die Büroräumlichkeiten sowie das Konferenzzentrum. Das musste dann bei laufendem Betrieb alles ausgeräumt werden“, so Gudruna Kramer.

Dennoch ist auch das Jahresprogramm nicht vernachlässigt worden. Neben der traditionellen Sommerakademie und der Friedspädagogik für Schulen sind internationale Trainingseminare ein Fixpunkt. „400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 86 verschiedenen Staaten waren im letzten Jahr bei uns. Das ist für uns wichtig, weil wir dadurch immer wieder Informationen bekommen, wie es in Krisengebieten aussieht“, so Kramer.

Landesausstellung: Stockwerk zum Thema Frieden

Das Friedensmuseum ist im Vorjahr nach 20 Jahren Betrieb geschlossen worden. Doch es gibt eine Zukunftsperspektive. „Es ist geplant, dass die Landesausstellung in ein Haus der burgenländischen Zeitgeschichte übergeführt wird. Hier ist angedacht, dass sich ein Stockwerk intensiv mit dem Thema Frieden beschäftigen wird“, so Kramer. Eine personelle Änderung gab es im Vorjahr zudem an der Spitze des Instituts. Der ehemalige Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) wurde zum neuen Präsidenten gewählt – mehr dazu in Friedensinstitut: Darabos neuer Präsident.

Wegen der Coronavirus-Krise hat auch das Studienzentrum heuer viele Veranstaltungen auf den Herbst verschieben müssen. Derzeit bietet man auch eine Helpline für Eltern und Pädagogen bei Problemen mit Homeschooling an. In den vergangenen sechs Wochen hat man laut Kramer 40 Beratungen durchgeführt.