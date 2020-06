Winzer starten Veranstaltungsoffensive

Die Winzer bekommen dabei Unterstützung von der Wein Burgenland, der Genuss Burgenland und auch der Kultur Burgenland. Geplant sind etwa ein Markttag am Weingut mit regionalen Produkten, eine Lesung oder auch ein kleines Hofkonzert mit Verkostung. „Es gibt sehr viele kleine Veranstaltungen von Nord bis Süd. Wir animieren die Winzer, auch Künstler einzuladen“, so Wein Burgenland-Geschäftsführer Georg Schweitzer.

Wenig Gelegenheit, aktuelle Jahrgänge zu präsentieren

Ziel ist es, auch den Tourismus zu beleben und die regionale Wirtschaft zu stärken. „Leute, die hier auf Radurlaub sind, können hier etwa dabei sein. Man darf aber nicht vergessen, dass das ein anderes Zielpublikum sein wird. Fachmessen werden weiterhin notwendig sein, das Herumreisen wird weiterhin notwendig sein. Aber genauso gut werden die lokalen Veranstaltungen wichtig sein, um den Genießer des burgenländischen Weines abholen zu können“, so Schweitzer.

Viele Winzerinnen und Winzer hatten noch wenig Gelegenheit, die aktuellen Jahrgänge zu präsentieren. In kleinem Rahmen soll das nun nachgeholt werden. „Wein ist Emotion und Genuss. All das gehört zusammen, und das einer der Bewegtgründe, warum wir das hier forcieren“, so Schweitzer. Die Vermarktung übernimmt die Wein Burgenland. Eine Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen wird es auf der Homepage der Wein Burgenland geben.