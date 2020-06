Vatertag als Impuls für Wirtschaft

Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer beschenkt fast die Hälfte der Burgenländer ihre Väter, 16 Prozent ihre Partner. Einige Väter beschenken sich zu diesem Anlass auch selbst. Nach der Coronakrise kommt der Vatertag dem Handel gerade recht. „Das ganze Jahr spielt sich in gewissen Segmenten ab, und da ist der Vatertag ein großer Punkt. Da wird sehr viel beworben und auch viele Geschenke gekauft – das ist sehr gut für uns“, bestätigt Jörg Lebrecht, von einem Grillgeschäft in Eisenstadt.

Vatertag kommt zur richtigen Zeit

Neben Süßigkeiten, Bier und Wein werden auch gerne Bücher verschenkt. „Wir sind momentan über jeden ‚Feiertag‘ glücklich, wo wirtschaftlich etwas dahinter ist. Gerade der Vatertag entwickelt sich in den letzten Jahren sehr positiv“, so Norbert Lattner von einer Buchhandlung in Eisenstadt

Burgenländer zum Vatertag

Auch in einem Herrenmodegeschäft in Eisenstadt ist sehr viel los. Hemden, Krawatten aber auch bunte T-Shirts und kurze Hosen sind zum Vatertag im Trend. Der burgenländische Handel hofft auf einen Vatertagsumsatz von rund fünf Millionen Euro. Er zählt zu den Top 5-Umsatzbringern im Jahr. Durchschnittlich geben Burgenländer 40 Euro für ein Vatertagsgeschenk aus.