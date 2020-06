Pro-AM-Golfserie in Donnerskirchen zu Gast

Die Serie besteht aus vier Pro-AM Turnieren. Das heißt, dass sowohl Golfprofis, als auch Amateure und Hobbyspieler bei den Bewerben mitspielen dürfen. In einem Flight, also in einer Gruppe, ist immer ein Profi mit drei Hobby-Golfern unterwegs. "Es ist schon anders als ein normales Turnier. Es ist alles ein bisschen lockerer und man ist vielleicht nicht so fokussiert, aber ich habe dieses Format schon öfter gespielt und es liegt mir eigentlich, weil ich mich gerne um die Amateure kümmere und gerne weiterhelfe, so Golfer Uli Weinhandl.

ORF

Unter die Hobbyspieler haben sich auch Sportler aus anderen Sportarten gemischt, wie Ex-Ski-Rennläuferin Michaela Kirchgasser, die gemeinsam mit Beachvolleyball-Profi Alexander Horst und dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Marc Janko unterwegs ist. „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein super Flight. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen – und gespielt haben wir auch nicht so schlecht“, so Kirchgasser.

Comeback nach der Coronavirus-Pause

Für die Golf-Profis ist die Turnier-Serie das Comeback nach der Corona-Pause. Auch wenn die Umstände ein wenig anders sind, die Freude ist den Spielern ins Gesicht geschrieben. „Es war wirklich sehr cool, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Wir freuen uns alle, dass wir wieder Turniere spielen können. Dieses Mal national und vor allem die Möglichkeit mit den Pro-AM´s haben wir sonst nicht gehabt und es wäre wirklich cool, wenn das weiterbestehen würde. Ich glaube da freuen sich alle darauf“, so Golfer Markus Habeler.

ORF

Auch die Amateure des österreichischen Golf-Verbandes freuen sich über die Turnier-Praxis. Für Isabella Holpfer aus Olbendorf (Bezirk Güssing) dürfte es eines der letzten Turniere in Österreich sein. Die 19-Jährige hat vorige Woche die Matura gemacht und studiert ab Sommer mit einem Golfstipendium in den USA. „Geplant ist, dass ich Anfang August fliege, weil die Uni dann Mitte August beginnt. Mein Coach hat mir aber geschrieben, dass für die Uni eine zweiwöchige Quarantänefrist gilt. Da müsste ich dann schon früher fliegen. Wir werden sehen“, so Holpfer.

Lipold holt Turniersieg nach Salzburg

Sportlich gesehen läuft es für Isabella Holpfer, die zwei über Par spielt, eher wenig zufriedenstellend. Gleiches gilt auch für Uli Weinhandl mit Plus drei Schlägen und Markus Habeler, der Par spielt. Sieger des Turniers in Donnerskirchen ist der Salzburger Lukas Lipold mit acht Schlägen unter Par. Am Ende des Tages zählt aber vor allem die Freude über die Rückkehr der Golfturniere.