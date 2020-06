Millioneninvestition in neue Bahngleise

Zehn Tage sollen die umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen auf dem rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Donnerskirchen und Breitenbrunn dauern. Gleisumbau, Schotterbett-Reinigung und die Verbesserung des Untergrunds würden auf dem Programm stehen, sagte Daniel Pinka, ÖBB-Pressesprecher. Die Arbeit werde von einer neuen Gleichbaumaschine durchgeführt, die alle Arbeiten in einem Durchgang erledigt und somit die Streckensperre auf ein zeitliches Minimum reduziert, so Pinka.

Pendler müssen auf Busse ausweichen

Für Pendler und Schüler auf der gesamten Bahnstrecke bedeutet das in der Zeit von 15. bis 26. Juni, dass sie auf den entsprechenden Schienenersatzverkehr umsteigen müssen – und zwar zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). „Die Busse in Richtung Neusiedl am See werden bis zur Station Parndorf Ort weitergeführt. Reisende mit Fahrrädern können diese Busse nicht benützen. Ein Fahrkartenverkauf in den Bussen findet nur dann statt, wenn keine andere Kaufmöglichkeit in den angefahrenen Bahnstationen möglich ist“, sagte Pinka.

Betroffen sind entlang der Strecke auch vier Eisenbahnkreuzungen mit Wirtschaftswegen für den landwirtschaftlichen Verkehr. Sie sind während der Gleisarbeiten ebenfalls gesperrt.