Defekte Solaranalage löste Brand aus

In Kemeten (Bezirk Oberwart) ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Brand am Dach eines Mehrparteienhauses gerufen worden. Der Brand war nach Angaben der Landespolizeidirektion im Bereich von am Dach befestigten Solarpaneelen ausgebrochen.