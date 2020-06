SPÖ: Arbeitslosengeld soll erhöht werden

Die Coronavirus-Krise dürfe nicht zu einer Sozial- und Wirtschaftskrise werden, so Illedits. Ende Mai galten im Burgenland mehr als 11.500 Menschen als vorgemerkte Arbeitslose. Das entspreche einem Plus von 64 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahres Monat und ergebe eine Arbeitslosenquote von zehn Prozent, so Illedits.

Nettoersatzrate soll auf 70 Prozent erhöht werden

„Es gilt nun jenen Burgenländerinnen und Burgenländern zu helfen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet ihre Beschäftigung verloren haben und auch nicht durch das Kurzarbeitsmodell aufgefangen werden konnten. Ihnen muss ein angemessenes monatliches Einkommen zukommen“, sagte Illedits. Er forderte daher eine rückwirkende Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent der Nettoersatzrate. Die Regelung solle rückwirkend ab dem 1. April und zumindest bis Jahresende gültig sein.

Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) prognostiziert für das Jahr 2020 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote zwischen 8,7 und 9,1 Prozent – 2019 lag sie noch durchschnittlich bei 7,4 Prozent. Die Bundesregierung gefordert – allen voran Arbeitsministerin Christine Aschbacher – habe in den vergangenen Monaten vor allem auf das Kurzarbeitsmodell gesetzt. Dadurch habe man im Burgenland rund 30.000 Arbeitsplätze sichern können. Mehr als zwölf Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen seien bereits ausbezahlt worden. Weitere Maßnahmen seien aber nicht gesetzt worden, so Illedits.

Landtagsbeschluss soll Forderung Nachdruck verleihen

Im Burgenland wurde bereits im Rahmen der letzten Landtagssitzung ein Beschluss gefasst, mit welchem den Forderungen Nachdruck verliehen werden soll. Nun sei die Bundesregierung am Zug. „Nachdem sich am vergangenen Wochenende bereits Sozialminister Rudolf Anschober und jetzt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer diesem Impuls der Erhöhung des monatlichen Arbeitslosengeldes, angeschlossen haben, blicken wir gespannt auf die nächsten Schritte der Regierung,“ so Illedits.